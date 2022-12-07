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Новая котельная «Т Плюс» обеспечит теплом свыше 36 тысяч жителей Куйбышевского района Самары
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Новая котельная «Т Плюс» обеспечит теплом свыше 36 тысяч жителей Куйбышевского района Самары

7 декабря 2022 10:32
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Мощность объекта составит 120 МВт.

На строительной площадке прошла рабочая встреча гендиректора энергетической компании Андрея Вагнера и министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александра Мордвинова.

Реализация проекта стала возможной благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». Мощность объекта составит 120 МВт.

В настоящее время завершена установка всех железобетонных свай и монтаж колонн здания, организованы работы по обвязке каркасов 2 котлов. При строительстве используется самое современное оборудование российского производства. Котельная будет полностью автоматизирована, для ее обслуживания потребуется минимальное количество персонала. Ввод теплоисточника в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

«Строительство котельной в Куйбышевском районе – очередной важный этап в рамках сотрудничества «Т Плюс» с регионом. Вместе мы развиваем и модернизируем систему теплоснабжения, повышаем надежность и качество услуг, а также создаем комфортные условия для жизни тысяч людей и работы предприятий», - отметил Андрей Вагнер.

«Новый источник заменит устаревшую котельную, практически со 100% износом, которая была построена в 1957 году. Большая современная котельная обеспечит теплом и горячей водой свыше 36 тысяч человек и более 20 социальных объектов Куйбышевского района», - подытожил Александр Мордвинов.

 

Фото:   минэнерго и ЖКХ СО

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