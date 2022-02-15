Ночью в Самаре запланирован вывоз снега на полигоны

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В ночь с 15 на 16 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе, на следующих участках:

- Казачья от Шоссейной до Осетинской,

- Галактионовская от Маяковского до Вилоновской,

- Самарская от Маяковского до Чкалова,

- Полевая от Галактионовской до Мичурина,

- Вилоновская от Фрунзе до Галактионовской,

- Мориса Тореза от Мяги до Революционной,

- Мориса Тореза от Советской Армии в сторону Авроры,

- проспект Масленникова от Гая до Подшипниковой,

- 2-я просека,

- Ерошевского от Мичурина в сторону Скляренко,

- Фадеева от Ново-Вокзальной в сторону XXII Партсъезда,

- кольцо Стара-Загора/XXII Партсъезда,

- Победы от 1-го Безымянного переулка до Гагарина.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!