Ночью в Самаре запланирован вывоз снега на полигоны

В ночь с 15 на 16 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе, на следующих участках:
- Казачья от Шоссейной до Осетинской,
- Галактионовская от Маяковского до Вилоновской,
- Самарская от Маяковского до Чкалова,
- Полевая от Галактионовской до Мичурина,
- Вилоновская от Фрунзе до Галактионовской,
- Мориса Тореза от Мяги до Революционной,
- Мориса Тореза от Советской Армии в сторону Авроры,
- проспект Масленникова от Гая до Подшипниковой,
- 2-я просека,
- Ерошевского от Мичурина в сторону Скляренко,
- Фадеева от Ново-Вокзальной в сторону XXII Партсъезда,
- кольцо Стара-Загора/XXII Партсъезда,
- Победы от 1-го Безымянного переулка до Гагарина.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!