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Названы адреса, где бригады «РКС-Самара» работают сегодня

2 декабря 2024 15:12
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Адреса, где бригады «РКС-Самара» работают сегодня

Сегодня, 2 декабря, аварийно-восстановительные бригады «РКС-Самара» ведут работы по устранению технологических отказов на сетях водоснабжения по адресам: 
ул. Пионерская, 100 
ул.Самарская, 18 и 155 
ул. Молодогвардейская, 17 
ул. Рубероидная, 57 
ул. Никтинская, 92 
ул. Дачная, 15 
ул. Партизанская, 171 
ул. Запорожская, 9 
ул. Краснодонская, 129 
ул. Кирова, 6 
Днепровский проезд, 5 
ул. Ангарская/ Камчатская 
ул. Клиническая, 160
 
Также ведётся замена канализационных линий разного диаметра на Пензенской, Печерской, Карбышева, Аксакова, Ставропольской и СНТ Стройтрест. Кроме этих адресов, в течение дня появляются новые: тоже срочные, где нужно немедленно провести ремонт. Поэтому бригады могут быть переброшены с запланированных адресов.
 
За прошлую неделю устранили 58 утечек на сетях ХВС и 95 засоров на сетях канализации. Сотрудники профильного цеха промыли 2905 метров и прочистили 4700 метров сетей водоотведения, а также очистили 7 колодцев и 14 колодцев отремонтировали. 

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