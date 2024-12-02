Названы адреса, где бригады «РКС-Самара» работают сегодня

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Сегодня, 2 декабря, аварийно-восстановительные бригады «РКС-Самара» ведут работы по устранению технологических отказов на сетях водоснабжения по адресам:

ул. Пионерская, 100

ул.Самарская, 18 и 155

ул. Молодогвардейская, 17

ул. Рубероидная, 57

ул. Никтинская, 92

ул. Дачная, 15

ул. Партизанская, 171

ул. Запорожская, 9

ул. Краснодонская, 129

ул. Кирова, 6

Днепровский проезд, 5

ул. Ангарская/ Камчатская

ул. Клиническая, 160



Также ведётся замена канализационных линий разного диаметра на Пензенской, Печерской, Карбышева, Аксакова, Ставропольской и СНТ Стройтрест. Кроме этих адресов, в течение дня появляются новые: тоже срочные, где нужно немедленно провести ремонт. Поэтому бригады могут быть переброшены с запланированных адресов.



За прошлую неделю устранили 58 утечек на сетях ХВС и 95 засоров на сетях канализации. Сотрудники профильного цеха промыли 2905 метров и прочистили 4700 метров сетей водоотведения, а также очистили 7 колодцев и 14 колодцев отремонтировали.