Названы адреса, где бригады «РКС-Самара» работают сегодня

Сегодня, 2 декабря, аварийно-восстановительные бригады «РКС-Самара» ведут работы по устранению технологических отказов на сетях водоснабжения по адресам:
ул. Пионерская, 100
ул.Самарская, 18 и 155
ул. Молодогвардейская, 17
ул. Рубероидная, 57
ул. Никтинская, 92
ул. Дачная, 15
ул. Партизанская, 171
ул. Запорожская, 9
ул. Краснодонская, 129
ул. Кирова, 6
Днепровский проезд, 5
ул. Ангарская/ Камчатская
ул. Клиническая, 160
Также ведётся замена канализационных линий разного диаметра на Пензенской, Печерской, Карбышева, Аксакова, Ставропольской и СНТ Стройтрест. Кроме этих адресов, в течение дня появляются новые: тоже срочные, где нужно немедленно провести ремонт. Поэтому бригады могут быть переброшены с запланированных адресов.
За прошлую неделю устранили 58 утечек на сетях ХВС и 95 засоров на сетях канализации. Сотрудники профильного цеха промыли 2905 метров и прочистили 4700 метров сетей водоотведения, а также очистили 7 колодцев и 14 колодцев отремонтировали.