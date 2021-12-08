Началась регистрация УК и ТСЖ для участия в акции "В Новый год без старых долгов!"

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В традиционной новогодней акции «РКС-Самара» участвуют не только абоненты-физические лица, но и компании-исполнители коммунальных услуг. Условия для УК, ТСЖ, ЖСК и других исполнителей коммунальных услуг остаются неизменными и привычными: нужно погасить все долги за водоснабжение и водоотведение по состоянию на 01.12.2021 и внести авансовый платеж за декабрь 2021 года, равный начислению за ноябрь 2021 года.

Среди участников УК, ТСЖ, ЖСК, которые на 31 декабря не будут иметь долгов за 2021 год, компания проведёт розыгрыш ценных подарков в начале следующего года.

«РКС-Самара» каждый год формируют два списка: «белый» с добросовестными компаниями и «чёрный» с должниками. Списки будут размещены на сайте компании и доведены до сведения городской и областной администраций, а также Государственной жилищной инспекции.

Каждый год участников новогодней акции «РКС-Самара» становится больше: увеличивается число добросовестных компаний-исполнителей коммунальных услуг.