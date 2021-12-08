Я нашел ошибку
Главные новости:
Они помогут обезопасить доноров и работников учреждения.
Депутат Госдумы Владимир Гутенев передал Самарской областной станции переливания крови рециркуляторы
Кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 7 вопросов.
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
«Многоцелевой кредит» доступен в рамках программы «Готовое жильё» для приобретения квартир на вторичном рынке.
Сбер расширил возможности «Многоцелевого кредита»
Туман и гололед.
ГИБДД СО просит участников движения быть осторожными на дорогах
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.47
EUR 83.71
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Началась регистрация УК и ТСЖ для участия в акции "В Новый год без старых долгов!"

8 декабря 2021 11:27
161
Началась регистрация УК и ТСЖ для участия в акции "В Новый год без старых долгов!"

В традиционной новогодней акции «РКС-Самара» участвуют не только абоненты-физические лица, но и компании-исполнители коммунальных услуг. Условия для УК, ТСЖ, ЖСК и других исполнителей коммунальных услуг остаются неизменными и привычными: нужно погасить все долги за водоснабжение и водоотведение по состоянию на 01.12.2021 и внести авансовый платеж за декабрь 2021 года, равный начислению за ноябрь 2021 года.  

Среди участников УК, ТСЖ, ЖСК, которые на 31 декабря не будут иметь долгов за 2021 год, компания проведёт розыгрыш ценных подарков в начале следующего года. 

 «РКС-Самара» каждый год формируют два списка: «белый» с добросовестными компаниями и «чёрный» с должниками. Списки будут размещены на сайте компании и доведены до сведения городской и областной администраций, а также Государственной жилищной инспекции.

Каждый год участников новогодней акции «РКС-Самара» становится больше: увеличивается число добросовестных компаний-исполнителей коммунальных услуг.

Теги: Акценты РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Началась ежегодная новогодняя акция «РКС-Самара» с приятными бонусами для абонентов.
06 декабря 2021, 11:55
Началась ежегодная новогодняя акция «РКС-Самара» с приятными бонусами для абонентов
6 декабря началась традиционная предновогодняя акция «В Новый год - без старых долгов». ЖКХ
506
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
26 ноября 2021, 11:30
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
В начале декабря жители Самары получат от ресурсоснабжающей компании не только квитанцию за ноябрь, но и авансовую квитанцию за декабрь. ЖКХ
1297
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
15 сентября 2021, 12:30
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
Воспользоваться видеоконсультацией могут все абоненты «РКС-Самара», зарегистрированные в Личном кабинете на сайте samcomsys.ru. ЖКХ
1544

В центре внимания
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
88
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
93
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
8 декабря 2021  13:37
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
90
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
8 декабря 2021  12:58
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
122
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
8 декабря 2021  10:14
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
183
Весь список