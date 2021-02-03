На улицах Самары активизировали пролив дождеприемников, обработку и расчистку

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Для предприятий и организаций, ответственных за содержание улично-дорожной сети, скорректированы задачи с учетом изменения погоды. Технику и персонал поручено задействовать максимально и в кратчайшие сроки отрабатывать замечания, касающиеся, в том числе, состояния тротуаров и проезжей части.

Все операции по обслуживанию участков подрядчики производят циклично, уделяя повышенное внимание объектам, обновленным по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполняются под контролем специалистов муниципального учреждения «Дорожное хозяйство»: согласно графику, есть и дневной, и ночной «дозор».

Сегодня состоялась выездная проверка на улицу Карбышева.

«Температурные перепады с переходом через нулевую отметку потребовали, прежде всего, превентивной обработки противогололедными материалами. Сегодня уже при минусовых значениях они незаменимы для предотвращения образования наледи и накатов, так что внесение реагентов сейчас ведется более интенсивно. При этом служба благоустройства старается не допустить и снежной «каши». Поэтому после того, как реагент окажет необходимое воздействие, обязательна процедура сметания его остатков вместе с шугой. А за расходом материалов ведется контроль – в начале сезона после обращений горожан соответствующая задача поставлена руководством мэрии», - пояснил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Параллельно продолжается расчистка, формирование снежных валов и вывоз их на площадки утилизации. По состоянию на сегодняшний день улицу Карбышева освободили от снега в количестве 321 тонны. Отсюда его принимает полигон на улице Прожекторная.

«Этот год уже отличился более интенсивными осадками и частой сменой температурного режима. В таких условиях важно организовать производство работ не только грамотно, качественно и оперативно, обеспечивая безопасность движения и комфорт для пешеходов и автомобилистов. Ради сохранения элементов благоустройства требуется еще и особая аккуратность. В частности, это касается уборки снега из-под пешеходных ограждений, у выходов на пешеходные переходы, в прилотковой части дороги возле бортового камня. То есть там, где техника не может все досконально пройти, нужна «ювелирная» работа - без ручного труда не обойтись», - отметил начальник специализированного дорожного участка по Советскому району МП г. о. Самара «Благоустройство» Сергей Федяшев.

Чтобы не допускать образования луж при таянии снега и, как следствие, разрушения дорожного покрытия, своевременной расчистки и вывоза снега недостаточно. На улице Карбышева имеется система ливневой канализации. За ее состоянием постоянно следят сотрудники МП «Инженерные системы». Решетки дождеприемных колодцев «открывают», освобождая их от снежных масс. Подчеркнем, что проливать дождеприемники в этом году начали на 2 недели раньше обычных сроков, чтобы талые воды беспрепятственно уходили в канализацию.

«Трудности заключаются в том, что даже если днем температура воздуха плюсовая, то ночью – отрицательная, что способствует возникновению ледяных «пробок» и снежной шуги. Поэтому и требуется удалять такие скопления в колодцах, проливая коммуникации горячей водой. Иначе вода будет застаиваться на улично-дорожной сети, появятся лужи. Допускать этого нельзя. Сегодня мы работаем и на перекрестке улиц Карбышева и Мориса Тореза – проливаем сейчас выше по уклонам, чтобы «перехватить» талую воду уже на улице-поперечнике, чтобы она не пошла на отремонтированную улицу Карбышева и внутридворовые территории», - рассказал Главный инженер МП г. о. Самара «Инженерные системы» Олег Прокопенко.

В целом по городу необходимо пролить 1305 решеток колодцев по 269 адресам. Эти работы максимально активизированы для поддержания работоспособного состояния системы ливневой канализации. Горячую воду доставляют в специальных машинах – по 10 «кубов» в каждой.

В случае осложнения ситуации на объектах, не оснащенных «ливневками», в низинах оперативно организуется откачка воды. Этим занимаются МП «Благоустройство», ООО «Кедр-1», а также задействована техника МП «Инженерные системы», передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации