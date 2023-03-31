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На Самарской ТЭЦ прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

31 марта 2023 13:05
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На Самарской ТЭЦ прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

На Самарской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») прошло комплексное учение по локализации разлива нефтепродуктов. По его результатам специалисты электростанции, а также представители профильных ведомств и организаций подтвердили свою готовность к устранению подобных инцидентов.

Согласно легенде, на территории Самарской ТЭЦ произошло разрушение мазутного бака №2. Общая площадь разлива нефтепродуктов составила 7,6 гектар. Информация о произошедшем поступила на главный щит управления электростанции, после чего были оперативно оповещены все экстренные службы. Прибывший пожарный расчет оперативно произвел обработку пеной места условного разлива мазута, а специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС» локализовали утечку и откачали нефтепродукты. Активное содействие экстренным службам оказывал оперативный персонал ТЭЦ, включая членов добровольного противопожарного формирования. В общей сложности в учении были задействованы свыше 60 представителей экстренных служб и энергетиков.

Специальная комиссия, в состав которой вошли эксперты МЧС по Самарской области, Росприроднадзора и иных ведомств, высоко оценила действия персонала электростанции и слаженное взаимодействие с профильными службами. Отметим, что в январе 2023 году свою готовность к устранению подобных происшествий подтвердил персонал Самарской ГРЭС. В ближайших планах провести аналогичные комплексные учения на электростанциях Самарского филиала ПАО «Т Плюс» в Тольятти и Сызрани.

Теги: Т ПЛЮС

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