На 7 плановых объектах перекладок теплотрасс в Самаре собраны монтажные схемы

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«На улице Береговой сейчас монтируется временная труба, которая за текущую неделю будет собрана. На 2 объектах по улице Ново-Вокзальной сделано 2 трубы – горячая вода поступает, монтажную схему соберут к 20 сентября. «Времянки» сделали и на 2 участках, проходящих по улице Стара-Загора, и к концу второй декады сентября монтажная схема также должна быть готова. Московское шоссе будем «переходить» по половинкам: ориентировочно 5 дней уйдет на одну половину, 5 дней – на другую. Объем работ там большой, связанный с подготовкой основания для проходного канала. Нужно будет залить бетон, восстановить блоки, уложить трубы», – пояснил Владимир Василенко.

В профильном департаменте заверили, что нет проблематики и в части технического перевооружения дополнительных объектов. Так, на следующей неделе, обновляя теплотрассу по улице Победы, рабочие будут «переходить» улицу Средне-Садовую, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары