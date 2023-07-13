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Музею истории самарского водопровода исполнилось 5 лет.

13 июля 2023 16:14
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Экспозиции регулярно пополняются, буквально, с миру по нитке, а с улицы по крышке.

Ровно пять лет назад - 13 июля 2018 года - на Городской водопроводной станции открылся музей истории самарского водопровода. Его ещё называют Музей воды «На дне». Место выбрали неслучайно - именно здесь в октябре 1886 года стали добывать воду со дна Волги для жителей Самары. Отсюда и название - «На дне».

Несколько интересных фактов:

- на момент открытия в музее было 300 экспонатов, сейчас - больше 500

- за 5 лет Музей воды посетили больше 1000 человек (это с учётом, что выставки работают на действующем объекте водоснабжения и попасть туда можно только в составе организованной группы)

- самое массовое посещение было в 2019 году: 60 человек поучаствовали в Ночи Музеев, а также совсем недавно здесь побывало 80 специалистов из 28 российских городов, они участвовали в конкурсе профмастерства

- самые древние экспонаты - это участки деревянных (!) труб водоснабжения из лиственницы и дуба, а также крышка люка В.Л. Либберта с ошибкой в названии «ИнжИнер»

- самый молодой экспонат - модель коверной задвижки. Это компактная запорная арматура, которая сейчас устанавливается на сетях по всему городу

- экскурсии проводят технологи Татьяна Стрелкова и Ольга Нестеренко, под чутким и вовлечённым руководством директора по качеству Юлии Егоровой.

Экспозиции регулярно пополняются, буквально, с миру по нитке, а с улицы по крышке. Сотрудники «РКС-Самара» встречают интересные люки и сообщают о них кураторам, увлечённые жители и целые организации дарят музею книги и документы по истории водоснабжения и канализации, предметы из обихода, связанные с водой. Иногда экспонаты находятся во время земляных работ: так появился коленвал с маховиком для паровой машины.

В год 135-летия самарского водопровода специалисты «РКС-Самара» на протяжении 12 месяцев рассказывали о самых интересных экспонатах - в проекте «Музей воды идёт к вам», чтобы каждый мог посмотреть, с чего начинался самарский водопровод и как он развивался.

Поздравляем с днём рождения наш музей и желаем ему процветания!

 

Фото:    «РКС-Самара»

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