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Мобильному приложению Карты жителя Самарской области исполнилось 2 года

17 августа 2023 17:49
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Мобильное приложение представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона .

Два года назад ГБУ СО «Цифровой регион» (подведомственное учреждение департамента информационных технологий и связи Самарской области) в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» запустило мобильное приложение Карты жителя Самарской области.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Азарова с 2020 года.

Приложение было опубликовано для бесплатного скачивания в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS). Сейчас мобильное приложение доступно также в RuMarket, RuStore и NashStore. Всего мобильное приложение было скачано со всех онлайн-платформ более 5000 раз.

Мобильное приложение представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона со следующими разделами: «Афиша», «Новости», «Опросы», «Скидки и акции», также в информационной системе представлены некоторые сервисы «Госуслуг». Одной из основных функций как мобильного приложения, так и интернет-портала card.samregion.ru стала возможность подать онлайн заявку на оформление карты жителя. В настоящий момент этой возможностью уже воспользовались более 20 000 жителей региона. Всего же с момента запуска проекта заявления на оформление Карты жителя Самарской области уже оформили более 145 000 человек.

«Карта жителя стала для самарцев удобным решением разных жизненных ситуаций. Интерес к проекту со стороны жителей растет, увеличивается количество заявлений на оформление, в том числе онлайн. Мы стали первым регионом, который предоставил возможность подать заявление на оформление карты жителя онлайн. За два года к проекту присоединилось более 200 партнеров, которые предлагают различные акции, скидки, бонусы. Наш опыт в развитии карты жителя готовы перенимать и другие регионы. Сегодня аналогичные проекты реализуются в 33 регионах России. Мы стараемся сделать все, чтобы Карта жителя была полезна каждому жителю нашего региона», – отметил заместитель председателя Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, использовать государственные электронные сервисы, перевести получение всех социальных выплат, пенсий и зарплаты, а также предъявлять её как полис ОМС.

Напомним, заказать карту жителя Самарской области можно не только путем подачи онлайн-заявки на интернет-портале Карты жителя card.samregion.ru или в мобильном приложении, но и в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ Солидарность. Список отделений можно найти на Портале во вкладке "Информация о банках". Также подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Изготовление и обслуживание карты бесплатно.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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