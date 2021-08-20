Масштабные перекладки теплотрасс в Самаре продолжаются

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На этой неделе переходы через проезжую часть ожидаются в районе пересечения Московского шоссе и улицы Гастелло, улицы Волгина (в районе дома №115), а также улицы Промышленности (в районе дома №307). Об этом сообщили сегодня профильные ведомства на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии.

Также на особом контроле находятся тепловые объекты, находящиеся вблизи учебных учреждений - по улице Победы, Силина, Клинической и Гаражной. На данный момент на этих участках в высокой степени готовности находится процесс сбора монтажных схем, благоустройство продлится вплоть до 29-30 августа.

Особое внимание оказывается и подготовке многоквартирных домов, в Самаре их количество достигает более 10 тысяч. Готовность домов по промывке и опрессовке составляет 79 процентов.

Фото: администрация Самары