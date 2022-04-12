Машины-пылесосы начали убирать улицы Самары 

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Профильные предприятия Самары продолжают приводить городские территории в порядок в рамках весеннего месячника по благоустройству. В областном центре он стартовал 1 апреля. Среди актуальных сезонных работ – механизированная очистка проезжих частей с помощью вакуумно-подметальных машин.



На участках, где работники подрядной организации уже успели произвести ручной подбор, проходит уборка с помощью спецтехники. Работа проходит щеткой и пылесосом вдоль прилотковой части дороги. Принцип следующий: струя воды смачивает поверхность, щетка собирает грязь и пыль, и одновременно с этим происходит всасывание вакуумным способом смёта во внутренний контейнер машины. Подметание улично-дорожной сети является первым этапом комплексной уборки проезжих частей, после этого можно приступить непосредственно к мойке.



В дневную смену подрядные организации задействуют 3 единицы спецтехники, однако в ночь дорожным бригадам удается нарастить их количество почти вдвое.

Фото: администрация Самары