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Лучшие сотрудники Сызранских теплосетей отмечены наградами в честь первого юбилея предприятия

15 июля 2025 19:16
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Лучшие сотрудники Сызранских теплосетей отмечены наградами в честь первого юбилея предприятия.

Сегодня 15 июля, специалисты Сызранских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») отметили пять лет со дня образования предприятия. В этот день лучшие работники были отмечены заслуженными наградами от Министерства энергетики РФ и администрации города.

 

История Сызранских тепловых сетей началась 1 июля 2020 года, когда предприятие было сформировано на базе теплосетей МУП «ЖЭС». В настоящее время в Сызранских тепловых сетях работает 107 сотрудников. Коллектив обслуживает 116 км тепловых сетей, 23 центральных тепловых пункта, 4 насосные станции в Юго-Западном районе, Образцовской площадке, посёлках Заводской, Елизарово и Строитель городского округа Сызрань.

 

«Сегодня прекрасный повод подвести итоги, поставить новые цели. За 5 лет сделано уже очень многое: Сызрань перешла в ценовую зону теплоснабжения, отремонтированы тысячи метров тепловых сетей. И это только начало! Благодаря сплочённому и профессиональному коллективу Сызранских тепловых сетей жители третьего по величине города Самарской области могут быть спокойны за тепло и комфорт своих домов», – отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

«Коллектив предприятия выполняет непростые производственные задачи. Желаю сотрудникам «Т Плюс» успешной реализации всех намеченных планов на благо родного города», – поздравил энергетиков заместитель главы городского округа Сызрань по городскому хозяйству Александр Шмалько.

В честь юбилея предприятия почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации был отмечен технический директор-главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин. Благодарность городского округа Сызрань получил мастер аварийно-восстановительной бригады оперативно-диспетчерской службы Сызранских тепловых сетей Иршат Амиров. Благодарность филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» получил электрогазосварщик Сызранских тепловых сетей Александр Петров.

 

О группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек.

Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Теги: Т ПЛЮС

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