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Лучшие сотрудники Новокуйбышевских теплосетей отмечены наградами в честь 65-летия предприятия

1 октября 2024 20:15
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В настоящее время в Новокуйбышевских тепловых сетях работает свыше 100 сотрудников. Общая протяженность обслуживаемых коммуникаций достигает 233 км.

Сегодня, 1 октября, специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») отмечают 65 лет со дня образования родного предприятия. В этот день лучших работников НТС отметили заслуженными наградами от Думы Новокуйбышевска и администрации города.

История Новокуйбышевских тепловых сетей началась 1 октября 1959 года, когда предприятие было сформировано на базе теплосетей от Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Был период, когда коммуникации входили в состав 3-го сетевого района «Предприятия тепловых сетей», а с 2008 года стали самостоятельным подразделением. В настоящее время в Новокуйбышевских тепловых сетях работает свыше 100 сотрудников. Общая протяженность обслуживаемых коммуникаций достигает 233 км.

«Любой юбилей – повод подвести итоги, поговорить о прошлом и о будущем. У Новокуйбышевских тепловых сетей есть большой потенциал, поскольку у предприятия сплоченный, грамотный коллектив, успешно решающий все возникающие вопросы. Так, этим летом специалисты предприятия в полном объеме выполнили все работы по модернизации теплосетей, устранили все выявленные дефекты и на 100% подготовили коммуникации к прохождению отопительного сезона», - отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

«Несмотря на трудности персонал Новокуйбышевских тепловых сетей обеспечивает качественное и надежное теплоснабжение для жителей и организаций города. Желаю коллективу дальнейшего процветания и успешной реализации всех намеченных планов на благо родного города», - поздравил энергетиков председатель Думы г.о. Новокуйбышевск Сергей Лукин.

В честь юбилея предприятия наградами Думы были отмечены начальник административно-хозяйственного отдела Олег Гурин и начальник смены оперативно-диспетчерской службы Дмитрий Петряков. Благодарностями главы г.о. Новокуйбышевск удостоены слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда района тепловых сетей Ильгиз Богапов и слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда аварийно-восстановительной бригады Михаил Зимаков. Также почетная грамота ПАО «Т Плюс» была вручена ведущему инженеру производственно-технического отдела Маргарите Степновой.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

Теги: Самара

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