Я нашел ошибку
Главные новости:
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – это единая система, где собрана информация о поставщиках всех коммунальных услуг.
Личный кабинет ГИС ЖКХ для оплаты коммунальных услуг в Самарской области
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидается гроза, ливень, град и шквалистый ветер
За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян
За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян
Во время строительства ЖК в Самаре упала сваебойная машина
Во время строительства ЖК в Самаре упала сваебойная машина
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Тело мужчины нашли на пожаре в Самарской области
Тело мужчины нашли на пожаре в Самарской области
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
В Самаре прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.63
0.16
EUR 88.61
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Личный кабинет ГИС ЖКХ для оплаты коммунальных услуг в Самарской области

13 июля 2021 14:15
54
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – это единая система, где собрана информация о поставщиках всех коммунальных услуг.

Оплатить квитанцию за ТКО жители Самарской области могут онлайн и без комиссии на сайте регионального оператора ecostr.ru.

Но есть и альтернативные варианты оплаты, например, через личный кабинет ГИС ЖКХ. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – это единая система, где собрана информация о поставщиках всех коммунальных услуг – от ресурсоснабжающих организаций до управляющих компаний и ТСЖ.

На данном портале потребители могут просмотреть и оплатить квитанции, подать жалобу на работу коммунальщиков или решить вопрос из сферы ЖКХ.

Портал ГИС ЖКХ позволяет также направлять обращения в адрес регоператора, Водоканала, УК и других по любому вопросу. Ответ на обращение придет в ваш личный кабинет на сайте.

Как зарегистрироваться на портале ГИС ЖКХ?

Для входа в личный кабинет ГИС ЖКХ вам подойдет логин и пароль, что и для сайта ГосУслуги.

Как оплачивать коммунальные услуги через портал?

необходимо зайти в раздел «Оплата ЖКУ»;

реквизиты поставщика услуги не нужно вводить – они уже загружены в систему;

далее обратите внимание на сноску – «Сумма к оплате»;

по умолчанию там будут выделены все коммунальные услуги;

для оплаты услуги только одному или нескольким поставщикам ЖКУ – отметьте их флажками;

можно не оплачивать всю сумму сразу, а внести только часть, тогда нужно указать сумму платежа в отдельном окошке.

Оплачивать коммунальные услуги через портал ГИС ЖКХ можно без комиссии. Для этого нужно открыть на сайте бесплатный кошелек «Виртуальный МИР», который можно пополнять также без комиссии с любой банковской карты. (Если использовать свою карту банка, то комиссия будет составлять 1,1 % (минимум 39 рублей).

Если в разделе «Оплатить ЖКУ» вы видите уведомление «В системе отсутствует информация о неоплаченных начислениях за ЖКУ», то возможно:

за текущий период оплата уже была произведена и учтена организацией, выставившей платежный документ;

платежный документ еще не выставлен в системе. Его выставляют не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным.

Важно! В системе ГИС ЖКХ:

информация о полностью погашенном долге появится в системе только в том случае, если размер начисленной и внесенной платы полностью совпадают;

бывают технические проблемы: невозможность оплаты, потеря данных и т.д.;

возможно долгое обновление информации по платежным документам.

Все коммунальные услуги нужно оплачивать ежемесячно до десятого числа следующего месяца. Например, за июль нужно погасить долг до 10 августа. Региональный оператор по обращению с ТКО в Самарской области «ЭкоСтройРесурс» регулярно передает информацию по начисленным платежам в ГИС ЖКХ.

 

Теги: ГИС ЖКХ личный кабинет оплата коммунальных услуг

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главным удобством стала возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном кабинете.
26 апреля 2021, 15:29
«Бессмертный полк онлайн»: разработчики акции учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений
Главным удобством стала возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном кабинете. Общество
604

В центре внимания
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
13 июля 2021  13:51
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
121
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
13 июля 2021  13:09
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
114
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
13 июля 2021  12:57
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
197
В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей
13 июля 2021  09:14
В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей
230
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.
12 июля 2021  22:42
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета
470
Весь список