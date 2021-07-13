Личный кабинет ГИС ЖКХ для оплаты коммунальных услуг в Самарской области

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Оплатить квитанцию за ТКО жители Самарской области могут онлайн и без комиссии на сайте регионального оператора ecostr.ru.

Но есть и альтернативные варианты оплаты, например, через личный кабинет ГИС ЖКХ. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – это единая система, где собрана информация о поставщиках всех коммунальных услуг – от ресурсоснабжающих организаций до управляющих компаний и ТСЖ.

На данном портале потребители могут просмотреть и оплатить квитанции, подать жалобу на работу коммунальщиков или решить вопрос из сферы ЖКХ.

Портал ГИС ЖКХ позволяет также направлять обращения в адрес регоператора, Водоканала, УК и других по любому вопросу. Ответ на обращение придет в ваш личный кабинет на сайте.

Как зарегистрироваться на портале ГИС ЖКХ?

Для входа в личный кабинет ГИС ЖКХ вам подойдет логин и пароль, что и для сайта ГосУслуги.

Как оплачивать коммунальные услуги через портал?

необходимо зайти в раздел «Оплата ЖКУ»;

реквизиты поставщика услуги не нужно вводить – они уже загружены в систему;

далее обратите внимание на сноску – «Сумма к оплате»;

по умолчанию там будут выделены все коммунальные услуги;

для оплаты услуги только одному или нескольким поставщикам ЖКУ – отметьте их флажками;

можно не оплачивать всю сумму сразу, а внести только часть, тогда нужно указать сумму платежа в отдельном окошке.

Оплачивать коммунальные услуги через портал ГИС ЖКХ можно без комиссии. Для этого нужно открыть на сайте бесплатный кошелек «Виртуальный МИР», который можно пополнять также без комиссии с любой банковской карты. (Если использовать свою карту банка, то комиссия будет составлять 1,1 % (минимум 39 рублей).

Если в разделе «Оплатить ЖКУ» вы видите уведомление «В системе отсутствует информация о неоплаченных начислениях за ЖКУ», то возможно:

за текущий период оплата уже была произведена и учтена организацией, выставившей платежный документ;

платежный документ еще не выставлен в системе. Его выставляют не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным.

Важно! В системе ГИС ЖКХ:

информация о полностью погашенном долге появится в системе только в том случае, если размер начисленной и внесенной платы полностью совпадают;

бывают технические проблемы: невозможность оплаты, потеря данных и т.д.;

возможно долгое обновление информации по платежным документам.

Все коммунальные услуги нужно оплачивать ежемесячно до десятого числа следующего месяца. Например, за июль нужно погасить долг до 10 августа. Региональный оператор по обращению с ТКО в Самарской области «ЭкоСтройРесурс» регулярно передает информацию по начисленным платежам в ГИС ЖКХ.