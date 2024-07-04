Лаборатория «РКС-Самара» получила премию за создание комфортной рабочей среды.

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Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды (ИЦКВ) «РКС-Самара» отметили на федеральном уровне. Специалисты центра приняли участие в конкурсе «Компетентная лаборатория - 2023», организованном ассоциацией «Компетентность и качество» и Всероссийской организацией качества (ВОК).

Лаборатории ИЦКВ работают на трёх насосно-фильтровальных станциях предприятия. Сотрудники контролируют качество воды в источнике, в процессе подготовки, перед подачей в город и в распределительной сети. За прошлый год в ИЦКВ провели более 158 тысяч анализов на физико-химические показатели и более 64 тысяч - на микробиологические. Для выполнения такой ответственной и напряжённой работы требуется особая квалификация сотрудников, бесперебойная работа сложного оборудования, регулярное обновление технического оснащения, благоприятная психологическая обстановка.

Испытательный центр аккредитован в национальной системе и регулярно подтверждает свою компетенцию. Подразделения оборудованы самой современной техникой - анализы воды делают на более чем 200 испытательных и вспомогательных приборах, сами же сотрудники регулярно проходят дополнительное обучение, участвуют в различных семинарах, конференциях, повышают квалификацию.

В профессиональном конкурсе ИЦКВ получил премию в номинации «За создание инфраструктуры лаборатории». Конкурсная комиссия отметила высокий уровень комфортной рабочей среды в помещениях испытательного центра, рациональную логистику рабочих потоков, выполнение требований охраны труда и промышленной безопасности. Особо отметили удовлетворённость персонала, что очень важно, наряду с развитой инфраструктурой, для создания комфортного эмоционального климата.