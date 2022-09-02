Квитанции за август уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»

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Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут ознакомиться со своими квитанциями за предыдущий месяц в личном кабинете и оперативно оплатить полученное тепло. На данный момент от получения бумажных платежных документов уже отказались свыше 15 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Подписаться на электронный платежный документ можно в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/email/. Для этого нужно поставить галочку в соответствующем поле. Квитанция каждый месяц будет доступна в личном кабинете клиента. Для клиентов Квартплаты24 и ЕРЦ данная функция также доступна в своих личных кабинетах.

«Дистанционные каналы позволяют быстро и оперативно получить всю необходимую информацию. Например, электронная квитанция в отличие от бумажной доступна нашим клиентам с 1 числа каждого месяца, а оплата по ней займет несколько минут. Кроме того, история произведенных начислений и платежей всегда доступна, так как хранится в личном кабинете», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за август необходимо не позднее 10 сентября.