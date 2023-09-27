Компания «Т Плюс» презентовала учащимся центра цифрового образования «IT Cube» игру «Теплоцентраль»

66

Компания «Т Плюс» презентовала учащимся центра цифрового образования «IT Cube» (Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества) игру «Теплоцентраль», разработанную для привлечения молодых и перспективных кадров в энергетическую отрасль.

Это собственная разработка молодых специалистов энергокомпании. Правила игры основаны на реалиях «большой энергетики»: участникам предлагается построить тепловые сети и подключить к ним объекты, после чего потребуется решать технологические ситуации, возникающие в процессе работы этого теплосетевого комплекса.

«Игра призвана наглядно и увлекательно донести до школьников и студентов специфику работы теплоэнергетика и разъяснить высокую социальную значимость профессии. Даже если ребята в будущем выберут иную специализацию, им будут полезны навыки, которые помогает сформировать эта игра – она учит ориентироваться в нестандартных условиях, принимать управленческие решения и вести деловые переговоры», - отметила заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по персоналу и организационному развитию Галина Никонова.

В этом году энергетики провели игру «Теплоцентраль» для учащихся Самарского государственного технического университета и Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.