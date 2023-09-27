Я нашел ошибку
Главные новости:
Это собственная разработка молодых специалистов энергокомпании. Правила игры основаны на реалиях «большой энергетики».
Компания «Т Плюс» презентовала учащимся центра цифрового образования «IT Cube» игру «Теплоцентраль»
В РФ в целом зарегистрировано 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа
В РФ в целом зарегистрировано 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа
Среди тех, кто не брал отпуск этим летом, ровно половина заявила, что причиной такого решения стало плохое материальное положение.
35% россиян не брали отпуск прошедшим летом
Произошло массовое отравление граждан, употреблявших в пищу готовую еду, заказанную в кафе Тольятти.
Тольяттинскому повару на год ограничили свободу за нарушение санитарно-эпидемиологических правил
В этом году конкурсанты от нашего региона работали над проблемой привлечения в муниципалитеты молодых специалистов сферы культуры и креативных предпринимателей.
Ирина Калягина встретилась с участниками конкурса управленцев "Лидеры России"
В связи с подорожанием сырья.
Российские рестораторы предупредили об индексации цен на суши и роллы до 14% в ближайшие дни
Самара стала частью общенародной акции «Всероссийский молебен о Победе».
В Софийском соборе Самары жители региона смогут поклониться небесному покровителю русского воинства
В оперативно-профилактической операции наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы участвовали полицейские.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в операции «Розыск»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.24
0.09
EUR 101.99
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Компания «Т Плюс» презентовала учащимся центра цифрового образования «IT Cube» игру «Теплоцентраль»

27 сентября 2023 19:49
66
Это собственная разработка молодых специалистов энергокомпании. Правила игры основаны на реалиях «большой энергетики».

 

Компания «Т Плюс» презентовала учащимся центра цифрового образования «IT Cube» (Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества) игру «Теплоцентраль», разработанную для привлечения молодых и перспективных кадров в энергетическую отрасль.

Это собственная разработка молодых специалистов энергокомпании. Правила игры основаны на реалиях «большой энергетики»: участникам предлагается построить тепловые сети и подключить к ним объекты, после чего потребуется решать технологические ситуации, возникающие в процессе работы этого теплосетевого комплекса.

«Игра призвана наглядно и увлекательно донести до школьников и студентов специфику работы теплоэнергетика и разъяснить высокую социальную значимость профессии. Даже если ребята в будущем выберут иную специализацию, им будут полезны навыки, которые помогает сформировать эта игра – она учит ориентироваться в нестандартных условиях, принимать управленческие решения и вести деловые переговоры», - отметила заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по персоналу и организационному развитию Галина Никонова.

В этом году энергетики провели игру «Теплоцентраль» для учащихся Самарского государственного технического университета и Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
216
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
242
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023  14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
488
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
26 сентября 2023  13:29
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
903
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
26 сентября 2023  12:59
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
415
Весь список