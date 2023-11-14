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Коммунальные службы и службы благоустройства Самары готовятся к изменению погодных условий

14 ноября 2023 17:12
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Поставлены актуальные задачи профильному департаменту и муниципальным предприятиям, районным администрациям, обслуживающим организациям.

В связи с прогнозом синоптиков – к выходным ожидаются снег и заморозки – на совещании под председательством Первого заместителя Главы Самары Алексея Веселова поставлены актуальные задачи профильному департаменту и муниципальным предприятиям, районным администрациям, обслуживающим организациям.

За состояние внутриквартальных проездов, неразграниченных территорий отвечают администрации районов, за содержание придомовых и внутридворовых территорий – управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. Общественные пространства и автодороги города содержат профильные муниципальные предприятия и подрядчики. Главы районов также координируют работу служб.

На совещании отметили, что необходимая техника переоборудована для работы по зимнему регламенту. При переходе через температурную нулевую отметку упор сделают на обработку территорий противогололедными материалами, такими как галит, песчано-соляная смесь.

«Наша задача – оперативно реагировать на ситуацию, совместно и качественно выполнять работы по содержанию территорий. Сегодня мы еще раз обратили внимание коллег на предстоящее возможное ухудшение погодных условий, чтобы к выходным были сформированы графики дежурств и все службы были готовы встречать зиму, – отметил Первый вице-мэр. – У каждого внутригородского района, у организаций, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети и других территорий, все необходимые материалы закуплены, находятся в наличии. При расчистке и противогололедной обработке повышенное внимание уделим автодорогам, пешеходным зонам, в том числе выходам на пешеходные переходы, остановочным площадкам и общественным пространствам».

 

Фото: Предоставлено администрацией Самары

Теги: Самара

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