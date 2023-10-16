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В прошлом сезоне Градусы дошли до финала и оказались в пятерке сильнейших.
Команда КВН «Градусы» Самарского филиала «Т Плюс» вышла в финал Лиги трудовой молодежи
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Команда КВН «Градусы» Самарского филиала «Т Плюс» вышла в финал Лиги трудовой молодежи

16 октября 2023 16:19
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В прошлом сезоне Градусы дошли до финала и оказались в пятерке сильнейших.

В минувшие выходные энергетическая команда КВН Самарского филиала ПАО «Т Плюс» - «Градусы» - приняла участие в полуфинальной игре Лиги трудящейся молодежи. В итоге наибольшее количество баллов набрали энергетики и сборная Самарского отделения Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ «Уголок Чудес», что обеспечило их выход в финал.

Напомним, что команда «Градусы» компании «Т Плюс» дебютировала в Лиге трудовой молодежи Клуба веселых и находчивых Самарской области в 2022 году. В прошлом сезоне Градусы дошли до финала и оказались в пятерке сильнейших. В составе сборной сотрудники Исполнительной дирекции, Самарской ГРЭС и подразделений «ЭнергосбыТ Плюс».

За право выйти в финал помимо энергетиков боролись сразу шесть команд: «Уголок Чудес» (Самарское отделение Профсоюза работников АПК РФ), «Коллаборацкие жуки» (пгт Суходол), «ЗАВОДные барышни» (ПАО «ОДК Кузнецов»), «В отряде» (Студенческие отряды Самарской области), «SKIF» (Профсоюзная организация обучающихся Самарского государственного медицинского университета) и «Профпригодны» (АО «АВТОВАЗ»). Участники соревновались в двух конкурсах: «Приветствие» и «Видео». В итоге «Градусы» завоевали 1 место, набрав максимальные 9,1 балла.

Финальная игра Лиги трудовой молодежи-2023 с участием энергетиков группы «Т Плюс» пройдет 9 декабря 2023 года.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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