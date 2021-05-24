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Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить кэшбэк при оплате тепла

24 мая 2021 17:54
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В качестве приза - «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг.

У клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» осталось семь дней, чтобы принять участие в акции «Плати просто!». В качестве приза - «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг.

Акция «Плати просто!» проводится с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Ее важным условием является отсутствие задолженности перед энергокомпанией на дату ее начала и в период действия акции.

Шанс получить кэшбэк от энергетиков имеет любой потребитель энергоресурсов, получающий квитанции за коммунальные услуги от «Энергосбыт Плюс» и имеющий 10-значный номер лицевого счета. Необходимые условия:

- иметь действующую или новую регистрацию в мобильном личном кабинете (МЛК);

- оформить подписку на электронную квитанцию в МЛК;

- сделать платеж по квитанции в МЛК в размере не менее чем 500 (пятисот) рублей.

Все подробности об акции можно узнать на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Акции для клиентов».

 

 

Теги: акция ЭнергосбыТ Плюс

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