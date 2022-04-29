Клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравили с майскими праздниками

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В преддверии майских праздников клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», посетивших офисы обслуживания, ждала консультация по дистанционным сервисам, поздравления и приятные подарки.

Энергетики пожелали горожанам вдохновения на новые трудовые свершения и вручили открытки-инструкции с полным перечнем онлайн-каналов для решения любых вопросов с компанией. Дополнением к открыткам стали наборы семян садовых цветов. Теплые слова звучали во всех офисах обслуживания в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Напомним, в праздничные дни клиентские центры АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области не работают. При этом для горожан доступны все дистанционные каналы, которые помогут решить любой возникающий вопрос. Уточнить информацию по наличию задолженности, подать документы, получить консультацию можно в Личном кабинете, на официальном сайте, в социальных сетях.

«Наша компания круглосуточно остается на связи с клиентами, позволяя оперативно решать поступающие вопросы даже в выходные и праздничные дни. Весна и лето – особенная пора, когда многие горожане перебираются на дачи и в загородные дома. Таким клиентам мы напоминаем о возможности оплаты отопления по «1/7», т.е. исключительно в отопительный период, чтобы в теплое время года не переживать о своевременности оплат, а посвятить себя любимым делам и хлопотам», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Напомним, что голосование продлится до 10 июня 2022 года. Принять участие в опросе можно здесь. Его результат повлияет на порядок начисления за теплоснабжение в следующем отопительном периоде.

Фото из открытых источников