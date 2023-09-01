Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области доступны квитанции за тепло за август

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С 1 сентября 2023 года клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», подписавшимся на получение платежных документов в электронном виде, доступны квитанции за тепловую энергию за прошлый месяц. Данный сервис повышает защиту персональных данных горожан и делает более удобным и комфортным процесс оплаты тепла.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно на официальном сайте энергокомпании в разделе «Онлайн-сервисы» или в Личном кабинете, выбрав в разделе настроек «Изменение способа доставки квитанции». Данный сервис доступен клиентам АО «ЭнергосбыТ Плюс», у которых номер лицевого счета в квитанции состоит из 10 цифр.

Кроме того, подписка, оформленная в период с 1 мая по 30 сентября, дает возможность выиграть смартфон от энергокомпании в рамках акции «Офис в кармане». Отказ от бумажных квитанций является единственным условием участия в призовом розыгрыше. Победители будут определены уже в октябре 2023 года. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании.