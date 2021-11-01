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Использование дистанционных каналов поможет жителям региона избежать очередей в офисах и решить все свои вопросы с поставщиком тепловой энергии, не выходя из дома.
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за октябрь
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Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за октябрь

1 ноября 2021 19:57
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Использование дистанционных каналов поможет жителям региона избежать очередей в офисах и решить все свои вопросы с поставщиком тепловой энергии, не выходя из дома.

Клиентам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в личном кабинете уже доступны электронные квитанции за тепло за октябрь 2021 года. Использование дистанционных каналов поможет жителям региона избежать очередей в офисах и решить все свои вопросы с поставщиком тепловой энергии, не выходя из дома.

Как правило, 95% вопросов, с которыми клиенты обращаются в офисы энергокомпании, можно оперативно решить в дистанционном формате: ряд простых в использовании сервисов «ЭнергосбыТ Плюс» позволяют оплачивать услуги, получать консультации специалистов, передавать показания и многое другое. Причем подавляющая часть посетителей офисов обслуживания - пожилые люди, которые не умеют пользоваться интернетом, а также онлайн-сервисами компании.

Энергетики призывают горожан позаботиться о своих бабушках, дедушках, мамах или папах и объяснить им, как можно использовать возможности сайта «ЭнергосбыТ Плюс». В частности, клиенты энергокомпании в любое время могут:

- получить консультацию специалиста, заполнив на сайте форму «Обратная связь»;

- узнать о задолженности, передать показания, произвести оплату на сайте или через «Личный кабинет»;

- заключить договор с энергокомпанией онлайн;

- подписаться на электронную квитанцию.

«В период сложной эпидемиологической обстановки мы обеспечиваем всех своих сотрудников в офисах обслуживания клиентов масками и дезинфицирующими средствами. При этом мы призываем всех жителей быть благоразумными и отдавать предпочтение в пользу удаленных способов коммуникации. Я бы посоветовал молодому поколению не рисковать здоровьем близких и помочь своим бабушкам и дедушкам освоить общение в онлайне», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.​

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