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Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за июнь

1 июля 2024 15:55
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С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете.

С сегодняшнего дня клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепла и горячей воды за июнь 2024 года. С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете.

Данным сервисом уже пользуются около 290 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. С его помощью можно также передать показания приборов учета, оставить обращение в компанию и подписаться на получение электронной квитанции.

«Нашим клиентам доступно множество онлайн-сервисов, которые максимально упрощают взаимодействие граждан с поставщиком ресурсов. Многие вопросы можно решить быстро и удобно, не выходя из дома», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Зарегистрироваться в личном кабинете и ознакомиться с онлайн-сервисами можно на официальном сайте. Руководство «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить счета за июнь нужно не позднее 10 июля 2024 года.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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