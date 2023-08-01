Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за июль

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Всем клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», зарегистрировавшимся в Личном кабинете, доступна квитанция на оплату за тепловую энергию за предыдущий период. Это дает возможность оперативно узнать актуальное начисление и оплатить услугу за июль.

Зарегистрироваться в личном кабинете клиента и ознакомиться со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/ . Также можно установить приложение «Мобильный личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс» на свой смартфон с помощью Google Play или AppStore, прямые ссылки для скачивания вы найдете на сайте в специальном разделе: https://samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/mobilnoe-prilozhenie/ .

«Для удобства наших клиентов в компании создана возможность полностью отказаться от бумажного платежного документа и подписаться на получение квитанции по электронной почте. Это повышает защиту персональных данных горожан и делает более удобным и комфортным процесс оплаты тепла. Дополнительным бонусом для клиентов, подписавшихся на электронную квитанцию до 30 сентября, станет участие в призовом розыгрыше. Его победителей ждут смартфоны от энергетиков», - отметила руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.