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Как вырастут тарифы на электроэнергию: ответ Минэнерго

1 марта 2021 13:57
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Как вырастут тарифы на электроэнергию: ответ Минэнерго

Рост цен на электричество в 2021 году для граждан РФ не превысит 5 %. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс в эфире передачи на ТВ.

«Рост цен – (не более) 5% на 2021 год, и никаких серьезных либо несерьезных отклонений от указанных параметров быть не может», – заявил Сниккарс.

Он также отметил, что все решения по тарифам на текущий год уже были приняты. Планируется, что все ресурсоснабжающие организации будут четко выполнять задачи по этим решениям.

Чиновник также отметил, что возможное увеличение стоимости использования электроэнергии «не даст отражения в конечных ценах».

Ранее «ФедералПресс» писал про увеличение стоимости тарифов за электроэнергию. В Министерстве энергетики РФ заверили, что тарифы вырастут не более чем на 5 %. Об этом заявили в пресс-службе ведомства

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