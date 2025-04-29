ГЖИ СО: опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний

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Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит ежеквартальный опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний. Результаты опроса учитываются при формировании рейтинга управляющих компаний региона.

Если Вы собственник и Вам есть, что сказать по поводу управления Вашим домом, перейдите, пожалуйста, по одной из ссылок и ответьте на несколько вопросов. Это займет не более 5 минут, проверено как сотрудниками ГЖИ Самарской области, так и собственниками помещений: https://clck.ru/3DGiAr

Фото: администрация Самары