ГЖИ проводит рейды по проверке санобработки мест общего пользования

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Во время новогодних праздников не прекращается обработка подъездов жилых домов Самарской области с применением дезинфицирующих средств.

По поручению Губернатора Дмитрия Азарова усилен контроль работы управляющих организаций, которые обязаны регулярно обрабатывать лестничные клетки, кабины лифтов, входные двери, мусоропроводы, детские площадки и другие места общего пользования.

Руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова прокомментировала: «Управляющие компании должны ежедневно обрабатывать вверенные им территории с применением раствора, содержащего хлорамин, как это рекомендовано Роспотребнадзором. За соблюдением требований следят инспекторы ГЖИ. Рейды проводятся и в новогодние праздники. Есть график дежурств, и инспекция не прекращает свою работу».

Рейды по проверке санобработки проходят во всех муниципальных образованиях Самарской области. В новогодние и рождественские праздники ГЖИ проверяет не менее ста многоквартирных домов в день. К нарушителям применяются меры административного воздействия.