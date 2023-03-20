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Губернатор Самарской области наградил директора Самарского филиала «Т Плюс»

20 марта 2023 20:09
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Дмитрий Азаров вручил Почетную грамоту Александру Гришатову за вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил Почетную грамоту директору Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александру Гришатову за вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона. Награждение состоялось в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню работника ЖКХ.

Александр Алексеевич работает в отрасли более 23 лет. В Самарской области под его руководством в 2013 году был введен в строй газотурбинный блок ГТУ-200 «Кремень» на Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Директор Самарского филиала «Т Плюс» принял активное участие в реализации программы масштабного обновления теплосетевых коммуникаций области. Так, Самара стала первым городом-миллионником в стране, в котором внедрили новую модель рынка тепла – «альткотельную». К новой модели рынка также отнесены Новокуйбышевск и Тольятти. Это позволило значительно увеличить объем перекладок теплосетей в крупнейших городах региона, а также начать строительство водогрейной котельной в Куйбышевском районе Самары, которая обеспечит теплом и горячей водой свыше 36 тысяч человек и более 20 социальных объектов.

Теги: Дмитрий Азаров Т ПЛЮС

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Комментарии

20 марта 2023 22:58
Ирина
Наконец узнала фамилию директора. Волшебная организация, при обращении никто ничего не знает. И для всех обращений один телефон.
20 марта 2023 22:39
Ольга
За что наградили ,больше некого
20 марта 2023 21:30
Андрей
За что!!!
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