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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства котельной в Куйбышевском районе Самары

29 декабря 2023 20:48
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства котельной в Куйбышевском районе Самары

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства котельной в Куйбышевском районе Самары в рамках рабочей поездки по региону.

Как доложил губернатору генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов, на энергообъекте уже началась комплексная пуско-наладка оборудования. Это один из заключительных этапов работ, который позволяет проверить на соответствие техническим требованиям оборудование и настроить его. Ввод теплоисточника в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

«Развитие Куйбышевского района сейчас нарастает. Я уверен, что темпы жилищного строительства, возведения новых объектов здесь будут возрастать год от года. А мы создаем для этого инфраструктуру, потому что без света, без тепла, без горячей воды никакие объекты возводиться не будут. Вот здесь мы создали очень надежную базу, чтобы Куйбышевский район развивался и дальше», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, строительство Котельной 116 км на улице Грозненской началось осенью 2022 года. Новый источник теплоснабжения крайне важен для Куйбышевского района Самары. Он обеспечит надежным и качественным теплом и горячей водой свыше 300 многоквартирных домов, а также объекты социальной сферы.

Теги: Дмитрий Азаров Т ПЛЮС

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