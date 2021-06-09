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Госжилинспеция проверила качество работ по утеплению фасада на 14 этаже дома с помощью дрона

9 июня 2021 15:21
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Жалоба на промерзание стен в квартире на 14 этаже поступила от жильцов. 

Специалисты Госжилинспеции совместно с представителями управляющей компании проверили качество выполненных работ по утеплению фасада дома № 27 по ул. Матросова в Тольятти. 

По жалобе жильцов на промерзание стен в квартире на 14 этаже специалистом северо-западного управления жилищного надзора была проведена проверка и выдано предписание управляющей организации на проведение работ по утеплению фасада. 

Наталья Чахеева, председатель совета МКД, отметила: «Наша управляющая компания своевременно отреагировала на жалобу от жильцов. Теперь фасадная стенка утеплена. В целом мы довольны сотрудничеством с УК".

 «Строительная компания, построившая этот дом, допустила дефект кирпичной кладки в стене, из-за чего и стало возможным промерзание, – рассказал директор ЗАО «Управляющая компания жилым фондом» Вячеслав Аляшов. – Получив предписание, наша компания приступила к работам и выполнила их в обозначенные сроки».

Стоит отметить, что в связи с тем, что квартира заявителя находится на 14 этаже ГЖИ было принято решение для проверки качества работ применить беспилотник. Дрон для подобных проверок применяется Госжилинспецией с ноября 2019 года. За весь период эксплуатации таким образом было проверено 25 проблемных объектов, расположенных либо на большой высоте, либо в труднодоступных местах.

 

 

Теги: Госжилинспеция дрон проверка

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