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Гости «ВолгаФеста» создали выставку «Теплый город»

29 августа 2022 19:57
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Выставка «Теплый город» создана при поддержке ПАО «Т Плюс».

В минувшие выходные старую очередь набережной в Самаре украсила выставка «Теплый город», созданная при поддержке ПАО «Т Плюс». Жители и гости города за четыре дня написали 90 полотен для яркой экспозиции.

Напомним, в рамках фестиваля набережных «ВолгаФест» ПАО «Т Плюс» открыло творческую мастерскую под открытым небом. Любой желающий мог расписать заранее подготовленные эскизы, посвященные волжским городам: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевску и Сызрани, или создать свою уникальную картину. Куратором проекта выступила самарская художница Наташа Суботина.

Целая серия полотен была посвящена теме безопасности вблизи энергообъектов. Своими советами о том, что на крышки люков теплосетей не стоит наступать, заходить за ограждения на месте ремонта теплосетей опасно, а место утечки теплоносителя следует обойти стороной, делились обаятельные самарские коты.

«Мы рады, что проект «Теплый город» нашел такой большой отклик у гостей фестиваля! На протяжении всех дней работы творческой мастерской дети и взрослые имели возможность почувствовать себя настоящим художником и нарисовать любимую достопримечательность родного города. Результатом проекта стала масштабная выставка картин, украсившая старую очередь набережной», - отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Самыми популярными достопримечательностями Самары, по итогам работы творческой мастерской, стали самарская набережная, площадь Славы и здание цирка.

 

Фото:    ПАО «Т Плюс»

 

Теги: Т ПЛЮС

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