Гендиректор «Газпром газораспределение Самара» проинспектировал строительство газопроводов для догазификации

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Генеральный директор «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов в ходе рабочей поездки в Ставропольский район посетил площадки строительства распределительных газопроводов для догазификации в селах Ермаково и Сосновый Солонец. Здесь планируется проложить газовые трубы общей протяженностью более 5 км, что создаст возможность для подключения к газу 129 домовладений.

«Догазификция — задача номер один. Мы делаем всё, чтобы жители получили газ в кратчайшие сроки», - отметил генеральный директор компании «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.

В актуальный план-график догазификации Самарской области входит около 16 тыс. домовладений, от жителей поступило уже более 10 тыс. заявок.

Подать заявку на догазификацию можно через:

- портал Единого оператора газификации – connectgas.ru,

- портал Госуслуги,

- МФЦ,

- абонентские пункты «Газпром межрегионгаз Самара»,

- клиентские центры или сайты любой газораспределительной организации на территории ее ответственности: ООО «Газпром газораспределение Самара» (63gaz.ru), ООО «СВГК» (svgk.ru), ОАО «Сызраньгаз (syzrangas.ru).

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Самара»