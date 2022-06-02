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Гендиректор «Газпром газораспределение Самара» проинспектировал строительство газопроводов для догазификации

2 июня 2022 16:08
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Он посетил площадки строительства распределительных газопроводов для догазификации в селах Ермаково и Сосновый Солонец.

Генеральный директор «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов в ходе рабочей поездки в Ставропольский район посетил площадки строительства распределительных газопроводов для догазификации в селах Ермаково и Сосновый Солонец. Здесь планируется проложить газовые трубы общей протяженностью более 5 км, что создаст возможность для подключения к газу 129 домовладений. 

«Догазификция — задача номер один. Мы делаем всё, чтобы жители получили газ в кратчайшие сроки», - отметил генеральный директор компании «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов. 

В актуальный план-график догазификации Самарской области входит около 16 тыс. домовладений, от жителей поступило уже более 10 тыс. заявок. 

Подать заявку на догазификацию можно через: 

- портал Единого оператора газификации – connectgas.ru

- портал Госуслуги, 

- МФЦ,

- абонентские пункты «Газпром межрегионгаз Самара»,

- клиентские центры или сайты любой газораспределительной организации на территории ее ответственности: ООО «Газпром газораспределение Самара» (63gaz.ru), ООО «СВГК» (svgk.ru), ОАО «Сызраньгаз (syzrangas.ru).

 

Фото:  пресс-служба «Газпром газораспределение Самара»

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