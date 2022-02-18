Где ночью запланирован вывоз снега в Самаре

В ночь с 18 на 19 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Галактионовская от Ярмарочной до Вилоновской,
- Красноармейская от Куйбышева до Галактионовской,
- Аксакова от Коммунистической до Чернореченской,
- Полевая от Садовой до Волжского пр.,
- Первомайская от Молодогвардейской до пр. Ленина,
- Революционная от М. Тореза до Аэродромной,
- Аэродромная от Энтузиастов до Авроры,
- Ново-Вокзальная от Стара-Загора в сторону Мирной и от Ставропольской в сторону пр. К. Маркса и от Нагорной в сторону Вольской,
- 2-й квартал от Красноглинского шоссе до Московского шоссе
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!