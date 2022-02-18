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Где ночью запланирован вывоз снега в Самаре

18 февраля 2022 18:48
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 18 на 19 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 

- Галактионовская от Ярмарочной до Вилоновской, 
- Красноармейская от Куйбышева до Галактионовской,
- Аксакова от Коммунистической до Чернореченской,
- Полевая от Садовой до Волжского пр., 
- Первомайская от Молодогвардейской до пр. Ленина, 
- Революционная от  М. Тореза до Аэродромной, 
- Аэродромная от Энтузиастов до Авроры, 
- Ново-Вокзальная от Стара-Загора в сторону Мирной и от Ставропольской  в сторону пр. К. Маркса и от Нагорной в сторону Вольской, 
- 2-й квартал от Красноглинского шоссе до Московского шоссе

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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