Где ночью запланирован вывоз снега в Самаре

В ночь с 14 на 15 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе, на следующих участках:
- Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской,
- Вилоновская от Фрунзе до Самарской,
- Самарская от Маяковского до Чкалова,
- Радонежская от Челюскинцев до Осипенко,
- Мичурина - сквер Памяти,
- Спортивная от Железнодорожного вокзала в сторону Чернореченской,
- Агибалова от Вилоновской в сторону Льва Толстого,
- Авроры от Сокольского переулка до Антонова-Овсеенко,
- Антонова- Овсеенко от рынка в сторону Советской Армии,
- Стара-Загора от 22 Партсъезда до Советской Армии,
- кольцо XXII Партсъезда/проспект Карла Маркса,
- Заводское шоссе от Управленческого тупика в сторону XXII Партсъезда,
-XXII Партсъезда от Красных Коммунаров в сторону Ставропольской,
- Коптевская от Сергея Лазо до Кузнецова,
- Крайняя от Коптевской до Волжского шоссе.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации.