Где ночью запланирован вывоз снега в Самаре

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В ночь с 14 на 15 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе, на следующих участках:

- Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской,

- Вилоновская от Фрунзе до Самарской,

- Самарская от Маяковского до Чкалова,

- Радонежская от Челюскинцев до Осипенко,

- Мичурина - сквер Памяти,

- Спортивная от Железнодорожного вокзала в сторону Чернореченской,

- Агибалова от Вилоновской в сторону Льва Толстого,

- Авроры от Сокольского переулка до Антонова-Овсеенко,

- Антонова- Овсеенко от рынка в сторону Советской Армии,

- Стара-Загора от 22 Партсъезда до Советской Армии,

- кольцо XXII Партсъезда/проспект Карла Маркса,

- Заводское шоссе от Управленческого тупика в сторону XXII Партсъезда,

-XXII Партсъезда от Красных Коммунаров в сторону Ставропольской,

- Коптевская от Сергея Лазо до Кузнецова,

- Крайняя от Коптевской до Волжского шоссе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации.