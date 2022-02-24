Газовыми службами Самары проводится регулярный осмотр внутриквартирного газового оборудования

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Неисправность дымоходов, отсутствие тяги, использование неисправного газового оборудования, нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования чаще всего становятся причинами трагедий.

Во избежание таких случаев газовыми службами Самары проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Такой мониторинг проводится не реже 1 раза в год.

Однако стоит отметить, что даже в этих условиях не удается избежать несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом. Как правило, основной причиной происшествий является неграмотная эксплуатация газового оборудования собственниками многоквартирных домов.

Так, удобная вытяжка над газовой плитой может стать коварным убийцей, если в квартире есть пластиковые окна и одновременно с плитой работает еще и газовая водонагревательная колонка.

К сожалению, ежегодно в Самарской области от угарного газа страдают порядка 150 человек, 10 из них погибают в своих квартирах, в том числе, по причине недопуска специалистов газовой службы в квартиру для проверки оборудования.

«Факт отсутствия допуска в квартиру, где есть нарушения правил эксплуатации газового оборудования достаточно частое явление. В таких случаях информация направляется в управляющую компанию для обеспечения доступа в данные квартиры и в Государственную жилищную инспекцию для принятия мер административного реагирования. Но в первую очередь данная ситуация угрожает безопасности самих собственников квартиры. В качестве примера может послужить трагический случай в доме 22 по ул. Строителей, когда наличие принудительной вытяжки и вентилятора в ванной комнате, где стоит колонка, привело к отравлению жительницы», - рассказал начальник отдела технического обслуживания и технической диагностики газовой компании Фаниль Сафин.

24 февраля аналогичное нарушение зафиксировано в ходе очередного домового обхода на улице Подшипниковой. Собственникам одной из квартир выдано предписание о необходимости демонтировать устройство принудительной вентиляции, функционирующей параллельно с газовой колонкой в помещении. До устранения замечаний в многоквартирном доме отключена подача газа по всему стояку. Эта мера позволит сохранить жизнь жителям всего дома.

Специалисты газовой службы поясняют, что огонь газовой водонагревательной колонки всегда создаёт угарный газ, который должен уходить в вентиляционный канал. При включенной вытяжке это процесс нарушается. Через закупоренные пластиковые окна новый воздух в квартиру не поступает, давление в ней незаметно падает и угарный газ через обратную тягу направляется обратно в ванную, кухню или к соседям по стояку. Угарный газ не имеет запаха - таким образом, человек может потерять сознание практически мгновенно и не успеть среагировать.

«В этой ситуации жители квартиры с нарушениями правил эксплуатации газового оборудования могут стать убийцами своей семьи и соседей. А это серьезнее, чем просто штраф за недопуск сотрудника газовой службы», - пояснил Фаниль Сафин.

«Постановление Правительства РФ предусматривает возможность отключение газа в квартирах без предварительного уведомления, поэтому позиция Администрации Самары ориентирована на безотлагательное ограничение газоснабжения у тех собственников, где выявляются нарушения, если собственники будут отказываться предоставить допуск в жилое помещение для ограничения газоснабжения, то отключаться будет весь стояк. Мы понимаем, что в данном случае пострадают квартиры, собственники которых не допустили нарушений, но применение кардинальных мер в данном случае необходимо для обеспечения безопасности жителей», - заместитель руководителя Управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Сергей Мухранов.

На территории Самары порядка 9 тысяч многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием, это почти 88% от общего количества жилого фонда. Ежегодно слаженная работа всех структур и органов власти приводит к сокращению случаев отравления угарным газом, однако для их полного исключения необходимо, чтобы в первую очередь сами собственники квартир соблюдали правила безопасности при эксплуатации газового оборудования и ответственно относились к устранению замечаний при плановых проверках специалистами газовых служб, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары