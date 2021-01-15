Газ в дом № 289 на ул. Ново-Садовой в Самаре должны вернуть в течение недели

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Сегодня, 15 января, , передает депутат Государственной Думы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн встретился с жителями дома № 289 по ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары по поводу отключения квартир дома от газоснабжения. На встрече присутствовали глава Октябрьского района, представители ресурсоснабжающей организации — СВГК, прокуратуры, управляющей компании и ее подрядчика по обслуживанию дымоходов и вентканалов. На встрече определили алгоритм решения проблемы: в течение ближайшей недели людям подключат газ к плитам, а чуть позже — и к колонкам. Кроме того, по данной ситуации в ближайшее время будет проведена прокурорская проверка.

В четверг, 14 января, жители дома № 289 по ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары пришли на прием граждан к Александру Хинштейну с жалобой на действия газовиков и подрядчика обслуживающей дом УК — компании «Феникс».

С ноября в доме отсутствует газоснабжение. Произошла авария – угарным газом отравились мать и грудной ребенок, после чего газ отключили сразу по трем стоякам, а это 13 квартир. «Мы и еду на плите приготовить не можем, и в ванной помыться. Скоро всем домом выйдем на митинг – перекрывать улицы. Сил уже никаких нет», — пожаловались люди.

Как пояснили жителям в УК, внезапно выяснилось, что почти за 60 лет существования дома во многих квартирах проводили самовольные перепланировки, меняя вентиляционную систему, и многие из этих работ оказались не закреплены соответствующими актами.

«Нам обещают вернуть газоснабжение, но при условии отключения газовых колонок. Но есть же технические возможности решить проблему! Однако наша управляющая компания «ПЖРТ Октябрьского района» и компания — ресурсоснабженец «СВГК» решили пойти наиболее лёгким путём — отключить газовые колонки, оставив людей без горячей воды в зимний период на неопределённый срок, и переложить все расходы и трудности по установке электроводонагревателей на плечи жителей. Как справится электросеть дома с такой нагрузкой — большой вопрос. А условия жизни людей из-за больших расходов резко ухудшатся», — посетовали люди.

Прямо в ходе приема Александр Хинштейн связался с главой Октябрьского района и руководством ресурсоснабжающей компании. И вот сегодня вместе с жителями, властью, газовиками и коммунальщиками депутат приехал на место, чтобы разобраться в происходящем и обозначить пути решения проблемы.

В результате встречи выяснилось, что подключить все квартиры дома к газу полностью «Средневолжская газовая компания» (СВГК) сможет только после того, когда подрядчик управляющей компании по эксплуатации дымоходов выдаст газовикам акт о наличии такой возможности (по состоянию дымохода). Пока же компания «Феникс» выдала отрицательное заключение — дымоход нельзя эксплуатировать. Однако есть возможность пустить в квартиры газ к плитам. Правда, и это можно будет сделать только после того когда люди пустят газовиков в квартиры и позволят отключить колонки.

«Мы отключили стояки, что привело к полному отсутствию газа в квартирах жителей. Это произошло после того, как люди нас не пустили к себе, и не позволили произвести отключение колонок — у нас не осталось выбора как отключить газ полностью«, — рассказал и.о. главного инженера СВГК Денис Волков.

Также выяснилось, что подрядчик УК — компания «Феникс» в разные годы выдавала СВГК противоположные заключения о состоянии дымохода в доме. Удивительным образом непригодным к использованию дымоход оказался лишь после аварийной ситуации. Не исключено, что подрядчик, таким образом, решил подстраховаться и обезопасить себя от возможных негативных последствий.

Как бы то ни было, по итогам встречи приняли единогласное решение: в течение недели подключить газ в квартиры для плит и параллельно с этим провести повторное обследование дымохода (не исключено, что силами другого подрядчика). На основании этого акта СВГК сможет подать газ в колонки жильцов, вернув людям горячую воду.

«Промежуточное решение — это подключение всем жителям газа к плитам для того, чтобы они могли готовить. Параллельно с этим будет проведена повторная экспертиза для того, чтобы газовики получили документ, на основании которого будут иметь право подать газ к водонагревательным колонкам«, — пояснил Александр Хинштейн СМИ.

Также депутат обратил внимание на то, что эта проблема, в Самаре, к сожалению, не единична: «В старой части города существует большое число домов, построенных по схожим проектам. То есть, там вентиляционные и дымовые каналы сдвоены. И когда коммунальщики изначально стали говорить жителям, что это их вина — самостоятельное, «самодельное» переустройство вентканалов, это конечно, лукавство. В доме все это и было изначально. Я вижу здесь определённое желание со стороны управляющей компании и организаций, которые они нанимают, снять с себя максимум ответственности, потому что произошел выброс угарного газа, и это вызвало понятную реакцию правоохранителей. Но в тридцатиградусные морозы отключать подачу теплой воды и газа жителям, среди которых очень много немолодых людей — это просто удар по их здоровью! Поэтому, здесь вместе со мной находятся коллеги из прокуратуры — ситуация на контроле у прокурора области. Я уверен, что мы найдем решение как по этому дому, и в целом по всем домам Самары, где существует похожая ситуация, потому что завтра, увы, подобное может повториться в другом месте«.

«В последние месяцы мы видим очень большое количество выбросов угарного газа и отравлений в Самаре. Это происходит еженедельно. Значит, есть системная проблема, и ей необходимо заниматься. И история с этим домом на Ново-Садовой, надеюсь, даст ключ к пониманию общих проблем«, — резюмировал парламентарий.

Александр Хинштейн держит все этапы решения вопроса на личном контроле, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru