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ФАС возбудил дело в отношении мусорного регоператора Самарской области

31 марта 2023 12:25
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ФАС возбудил дело в отношении мусорного регоператора Самарской области

Самарское УФАС заподозрило мусорного регоператора и пять компаний — перевозчиков мусора в сговоре. По мнению сотрудников ведомства, бизнесмены ограничили число потенциальных участников тендеров на вывоз отходов, что привело к заключению большинства контрактов с минимальным снижением цены, пишет 63.ру.

— ФАС России возбудила дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «ЭкоСтройРесурс» и транспортировщиков мусора ООО «ТрансРесурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант», АО «Чистый город». Ведомство подозревает компании в заключении антиконкурентного соглашения, чтобы ограничить число потенциальных участников торгов и создать преимущественные условия. Торги на вывоз мусора, где мог быть использован такой союз, проводили в регионе с 2019 по 2021 года, — сообщили в самарском УФАС.

Кроме того, ФАС подозревает компании в картельном сговоре для поддержания цен на торгах. Из-за этого снижение цен на контрактах было минимальным. Общая сумма итоговых тендеров составила 31,27 миллиона рублей. Если вину компаний удастся доказать, то им грозят штрафы, размер которых будет высчитываться от суммы выручки.

Впрочем, руководство «ЭкоСтройРесурс» с претензиями оказалось не согласно. Вот как их прокомментировал директор компании Михаил Захаров:

— ФАС России не представляла в адрес регоператора претензий. Мы направили ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Суть обвинений из пресс-релиза не ясна. Жалоб от заинтересованных лиц ни в адрес ФАС России, ни в адрес регионального оператора за всю историю торгов не поступало. Они проводятся открыто, на сайте госзакупок. Более того, самарский регоператор — один из немногих в стране, кто приложил много усилий, чтобы сохранить даже самый малый бизнес в сфере перевозок. Оказывали помощь техникой, контейнерами и сотрудниками. Возбуждение дела не равно подтверждению обвинений.

 

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