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«ЭнергосбыТ Плюс» завершает прием заявок на участие в акции «Лучшие УК и ТСЖ»

30 июля 2021 13:38
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«ЭнергосбыТ Плюс» завершает прием заявок на участие в акции «Лучшие УК и ТСЖ»

На этой неделе Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершает прием заявок на участие в акции «Лучшие УК и ТСЖ». На сегодняшний день уже свыше 40 управляющих компаний и товариществ собственников жилья направили документы в конкурсную комиссию и претендуют на главные призы – сертификаты на приобретение материалов и техники для обслуживания придомовых территорий.

Напомним, что акция «Лучшие УК и ТСЖ» в Самарской области проходит третий год подряд. Ее участниками могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». Комиссия экспертов энергокомпании будет оценивать УК и ТСЖ по целому ряду критериев: своевременная оплата поставки теплоресурсов, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета, а также индивидуальных счетчиков ГВС в квартирах жильцов.

Заявки на конкурсную комиссию можно отправить до 31 июля 2021 года (включительно) по электронному адресу samara@esplus.ru. В заявке требуется указать наименование управляющей организации, номер счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» планирует озвучить шорт-лист лидеров конкурса до 20 сентября, а к концу ноября будут определены победители 2021 года.

 

Теги: Лучшие УК и ТСЖ ЭнергосбыТ Плюс

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