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«ЭнергосбыТ Плюс» встретился с управляющими компаниями по вопросам подготовки жилого фонда к зиме

21 апреля 2025 12:04
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«ЭнергосбыТ Плюс» встретился с управляющими компаниями по вопросам подготовки жилого фонда к зиме

Представители «ЭнергосбыТ Плюс» озвучили техническим руководителям управляющих компаний Самарской области основные изменения в законодательстве по подготовке внутридомовых систем теплоснабжения к прохождению следующего отопительного сезона.  Встреча прошла в рамках совещания региональной Госжилинспекции.

Технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев напомнил, что подготовка многоквартирного дома к зиме – обязанность жилищных организаций. При этом энергетики констатируют: значительная часть многоквартирных домов входит в отопительный сезон, не выполнив все подготовительные мероприятия: не сделана промывка внутридомовых систем и оборудования тепловых пунктов, не проведены гидравлические испытания, отсутствуют регуляторы горячего водоснабжения, неисправны элеваторные узлы и т. д. Изменения в законодательстве позволят жителям и надзорным органам наиболее прозрачно наблюдать за ходом подготовки со стороны обслуживающих дома организаций.

«Обеспечить горожан качественным и надёжным теплоснабжением возможно лишь при едином, ответственном подходе к реализации мероприятий, предусмотренных нормативными требованиями – как со стороны ресурсоснабжающей организации, так и со стороны обслуживающих компаний», — отметил Андрей Бикбаев.

Жильцы многоквартирных домов вправе контролировать свою управляющую компанию. Ознакомиться с рекомендациями и планом мероприятий по проверке технической готовности к отопительному периоду своего дома можно в разделе «Проверь свою УК»: https://samara.esplus.ru/clients/prover-uk/

Теги: Т ПЛЮС

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