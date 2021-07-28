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«ЭнергосбыТ Плюс» вручает призы первым победителям акции «На дачу – без долгов!»

28 июля 2021 15:21
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20 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получат от энергетиков кемпинговую мебель или набор для пикника. 

В офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» проходит награждение победителей первого этапа акции «На дачу – без долгов!» по итогам июня. 20 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получат от энергетиков кемпинговую мебель или набор для пикника. 

Для участия в акции «На дачу – без долгов!» необходимо быть добросовестным плательщиком за тепло и досрочно оплатить услуги энергокомпании за все летние месяцы. В июне все условия выполнили 160 клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», и 20 счастливчиков, определенных случайным способом, смогут получить приятный бонус от энергетиков.

Выдача призов производится в следующих офисах обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

- г. Самара, ул. Маяковского, 15;

- г. Тольятти, ул. Мира, 76;

- г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, 4А;

- г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 24.

«Мы впервые проводим подобную акцию, и рады, что ее уже оценили многие наши клиенты. Для граждан, планирующих провести летний отдых за городом, это удобный способ забыть о суете и мелких повседневных хлопотах и возможность получить полезные подарки», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Клиентов энергокомпании ожидают еще два этапа летней акции, по итогам которых в августе и сентябре 2021 года пройдут розыгрыши призов. Напоминаем лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции «На дачу без долгов!» в июне:

Самара: 4979604100; 1021804100; 3827793100; 8508304100; 30110946123; 30199754676; 30191084066; 30323301487

Тольятти: 63406315984; 63406307727; 63406314191; 30139968407; 30138960023; 30130144569

Новокуйбышевск: 30129800670

Сызрань: 30304504778; 30302800402; 30302802992; 30309016344; 30301524978

Подробности можно узнать на официальном сайте компании.

 

Фото:   пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»

 

Теги: награждение победителей ЭнергосбыТ Плюс

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