«ЭнергосбыТ Плюс»: впервые для клиентов-юридических лиц пройдет акция «В Новый год – без долгов!»

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1 ноября 2021 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» начинает акцию «В Новый год – без долгов!». Впервые в традиционной акции смогут принять участие клиенты-юридические лица. Победителей ждут 100 сертификатов на работу с оператором электронного документооборота или годовая подписка на сервис для тех, кто уже работает с ЭДО.

Для того, чтобы стать претендентом на победу, необходимо до 30 ноября заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) 2021 года сразу. Сделать это можно в личном кабинете клиента или в офисе любого банка.

Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел.

«Данная акция несколько лет проводится для жителей региона и с каждым годом число желающих принять в ней участие только растет. Уверен, что это предложение будет востребованным и среди предпринимателей Самарской области. Им будет крайне удобно досрочно закрыть все вопросы по оплате энергоресурсов до конца года и сконцентрироваться на других важных для развития своего бизнеса направлениях», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону +7(800) 600-03-90, на сайте компани, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов – юридических лиц: г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 и ул. Дзержинского, д. 18А; г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 4А; г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 24.