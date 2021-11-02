«ЭнергосбыТ Плюс» вдвое увеличит количество победителей акции «В Новый год – без долгов!»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает своим клиентам выгодно оплатить счета за тепло и горячую воду. Участие в традиционной акции «В новый год - без долгов!» дает возможность жителям региона получить подарок от энергетиков.

Для участия в акции «В Новый год – без долгов!» до 31 декабря 2021 года клиентам необходимо погасить имеющуюся задолженность, если она есть, а также в полном объеме оплатить квитанции за ноябрь и декабрь. После этого они автоматически становятся участниками розыгрыша призов. Впервые в этом году удвоен призовой фонд. 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.

«На сегодняшний день больше 160 тысяч клиентов – физических лиц Самарской области имеют задолженность за тепловую энергию свыше 1 месяца. Все они могут принять участие в нашей новогодней акции, оплатить счета за тепло и горячую воду без пени», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В Самарской области акция проводится ежегодно с 2015 года. За это время ее победителями стали 1250 клиентов компании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Подведение итогов состоится в феврале 2022 года. Подробнее об акции «В Новый год – без долгов!» можно узнать на сайте samara.esplus.ru.