«ЭнергосбыТ Плюс» списал участникам новогодней акции 16 млн рублей пени

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» списал пени клиентам, полностью погасившим свою задолженность за тепло в рамках акции «В Новый год – без долгов!». В общей сложности жители региона сэкономили порядка 16 млн рублей на оплате коммунальных платежей.

Напомним, в конце 2021 года энергокомпания провела традиционную акцию «В Новый год – без долгов!», по условиям которой необходимо было в срок до 31 декабря 2021 года погасить задолженность за тепловую энергию (если она имелась), а также авансом оплатить декабрьское потребление. Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани в рамках данной акции оплатили около 945 млн рублей, часть из которых – просроченная задолженность за тепло.

«Мы постоянно обращаем внимание клиентов на то, что оплачивать тепловую энергию необходимо своевременно и в полном объеме. Благодаря новогодней акции часть должников смогли урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком энергоресурсов и войти в число наших добросовестных партнеров. Надеюсь, эти жители региона оценят возможность, предоставленную энергетиками, и в будущем будут исправно соблюдать договорные обязательства», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.