«ЭнергосбыТ Плюс» совместно с приставами провел рейд по самарским должникам за тепло

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с представителями службы судебных приставов провели рейд по злостным должникам Советского района областной столицы. По итогам выезда у неплательщика, чей долг за отопление и горячее водоснабжение превышает 30 тысяч рублей, был конфискован автомобиль «Лада Гранта».

По состоянию на 29 сентября 2021 года, общая задолженность клиентов – физических лиц перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию достигает 1,8 млрд рублей.

В рамках акции «Внимание! Должник» энергетики проводят масштабную работу по информированию неплательщиков, направлению заявлений в суд и взысканию просуженной задолженности. В частности, ежемесячно судебные приставы и специалисты энергосбытовой компании проводят рейды по автомобилистам.

«Конфискация транспортных средств в счет погашения накопленного долга за тепло – мера крайняя, но вынужденная. К сожалению, ряд клиентов не идет на контакт с поставщиком, отказываясь оплачивать потребляемые ресурсы. Мы предоставляем автовладельцам возможность в течение 5 дней погасить свой долг и вернуть автомобиль. Если этого не происходит, имущество реализуется с торгов в счет его погашения. Как правило, до торгов дело не доходит – неплательщики оперативно оплачивают долг за отопление и горячую воду», - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия.