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«ЭнергосбыТ Плюс»: самарцы  могут принять участие в акции «Плати просто!»

7 мая 2021 15:14
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Среди участников будет произведен розыгрыш, победители которого смогут получить «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг.

До 30 мая 2021 года клиенты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Плати просто!». Среди участников будет произведен розыгрыш, победители которого смогут получить «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг.

Участником акции может стать любой потребитель энергоресурсов, получающий квитанции за коммунальные услуги от компании и имеющий 10-значный номер лицевого счета. Ему необходимо лишь выполнить ряд простых условий:

- иметь действующую или новую регистрацию в мобильном личном кабинете (МЛК);

- оформить подписку на электронную квитанцию в МЛК;

- сделать платеж по квитанции в МЛК в размере не менее чем 500 (пятисот) рублей.

Важным условием является отсутствие у участника акции задолженности перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» на дату ее начала и в период действия акции.

Все подробности об акции можно узнать на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru/ в разделе «Акции для клиентов».

 

 

Теги: акция ЭнергосбыТ Плюс

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