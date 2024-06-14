«ЭнергосбыТ Плюс» проводит консультации клиентов в Куйбышевском районе Самары

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При поддержке администрации Куйбышевского внутригородского района сотрудники Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводят дополнительные консультации для клиентов компании. Встречи проходят еженедельно по вторникам с 9:00 до 13:00 – ближайшие из них запланированы на 18 и 25 июня.

Для удобства горожан прием организован в здании общественной приемной администрации района по адресу: улица Зелёная, 14А. Здесь можно уточнить информацию по начислениям за горячее водоснабжение, передать показания приборов учета тепла, актуализировать информацию по приборам учета и срокам их поверки, а также получить консультацию по многим другим вопросам. Просим при себе иметь все необходимые подтверждающие документы: паспорт приборов учета, акт поверки, фото текущих показаний приборов учета, паспорт собственника, справку о составе семьи при необходимости актуализации данных сведений.

«Обращаю внимание наших новых клиентов, что энергокомпания обладает развитой сетью онлайн-сервисов. Они дают возможность оперативно решить любой возникший вопрос дистанционно, не выходя из дома. Для начала достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете. С порядком регистрации в этом сервисе можно ознакомиться в квитанции», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.