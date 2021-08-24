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«ЭнергосбыТ Плюс» провел клиентский день для жителей Октябрьского района Самары

24 августа 2021 18:26
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Посетители офиса обслуживания могли получить подробную консультацию по урегулирования задолженности за тепловую энергию.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел клиентский день для жителей Октябрьского района Самары. Посетители офиса обслуживания могли получить подробную консультацию по урегулирования задолженности за тепловую энергию.

Такой формат дает возможность индивидуально рассмотреть сложные ситуации, в которых оказались клиенты энергосбытовой компании.

Напомним, что раз в две недели в одном из офисов обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводятся «Дни проверки долгов». В этот период помимо ежедневного решения вопросов, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС), все клиенты компании могут получить комплексную консультацию по урегулированию задолженности непосредственно от руководства компании.

«Основная цель акции – оказать помощь клиентам, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не знает, какими способами можно решить возникший вопрос с долгом за тепло. Жителям мы готовы предложить индивидуальные варианты урегулирования взаимоотношений с энергокомпанией. При этом клиентам важно понять, что поиск оптимального решения во многом зависит от активной позиции самих должников», - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Руководство филиала обращает внимание клиентов на необходимость своевременно и в полном объеме оплачивать отопление и ГВС. А узнать о наличии задолженности можно в Личном кабинете клиента и в офисе обслуживания.

Теги: клиентский день ЭнергосбыТ Плюс

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