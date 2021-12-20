«ЭнергосбыТ Плюс» провел День проверки долгов для клиентов

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел день проверки задолженности для жителей Промышленного и Кировского районов Самары в рамках акции «Внимание, должник». Любой посетитель офиса обслуживания на ул. Мирной, 162 мог узнать размер своего долга, получить консультацию от специалистов компании по вопросам урегулирования непогашенных счетов и оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ.

«ЭнергосбыТ Плюс» регулярно проводит дни проверки долгов для своих клиентов. Горожанам представляется возможность пообщаться с руководителями управлений, найти оптимальное решение вопроса погашения накопившейся задолженности. В этом году на таких встречах побывали более 100 человек.

«Мы понимаем, что жизненные обстоятельства могут меняться, поэтому готовы в индивидуальном порядке рассматривать каждый случай. Важно, чтобы сами клиенты были активны, прилагали все усилия для выполнения своих обязательств по оплате счетов за тепло, не доводили ситуацию до крайности», - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Руководство Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию. Узнать о наличии задолженности можно в Личном кабинете клиента, либо на сайте компании.