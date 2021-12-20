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«ЭнергосбыТ Плюс» провел День проверки долгов для клиентов

20 декабря 2021 17:49
200
Любой посетитель офиса обслуживания на ул. Мирной, 162 мог узнать размер своего долга, получить консультацию от специалистов компании.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел день проверки задолженности для жителей Промышленного и Кировского районов Самары в рамках акции «Внимание, должник». Любой посетитель офиса обслуживания на ул. Мирной, 162 мог узнать размер своего долга, получить консультацию от специалистов компании по вопросам урегулирования непогашенных счетов и оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ.

«ЭнергосбыТ Плюс» регулярно проводит дни проверки долгов для своих клиентов. Горожанам представляется возможность пообщаться с руководителями управлений, найти оптимальное решение вопроса погашения накопившейся задолженности. В этом году на таких встречах побывали более 100 человек. 

«Мы понимаем, что жизненные обстоятельства могут меняться, поэтому готовы в индивидуальном порядке рассматривать каждый случай. Важно, чтобы сами клиенты были активны, прилагали все усилия для выполнения своих обязательств по оплате счетов за тепло, не доводили ситуацию до крайности», - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Руководство Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию. Узнать о наличии задолженности можно в Личном кабинете клиента, либо на сайте компании.

 

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