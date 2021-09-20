«ЭнергосбыТ Плюс» принимает показания приборов учета ГВС до 25 сентября

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До 25 сентября клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», имеющим индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, необходимо передать показания счетчиков. Это позволит при формировании квитанций за очередной период отразить актуальные начисления горожан.

Передать показания счетчиков по квитанциям от «Т Плюс» жители могут с 15 по 25 число каждого месяца несколькими способами:

- в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);

- через сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

- с помощью QR-кода на квитанции.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс») и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»).

«Сегодня клиенты нашей энергокомпании могут быстро и безопасно передать показания приборов учета ГВС, воспользовавшись одним из дистанционных каналов коммуникации. С каждым месяцев число горожан, выбирающих онлайн-сервисы, постепенно растет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».